Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Eden Hazard'dan övgü dolu sözler geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre eski futbolcu Eden Hazard, Kenan Yıldız'a olan hayranlığını dile getirdi. Ayrıca Kenan'a takım da yakıştırdı.

İşte o açıklamalar.

Eden Hazard: "Çocuklarım Kenan Yıldız'a bayılıyorlar. Onu Premier Lig'de görmek istiyorlar. Ama bana kalırsa daha çok Real Madrid'e uygun olan bir oyuncu."

SEZON KARNESİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıktı; takımına 9 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.



