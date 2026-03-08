Tüm dünya derbiyi konuşuyor: Galatasaray'ın yıldızı dikkatleri çekti

AL NIGERIA SOCCER

"Victor Osimhen, Cumartesi günü oynanan Türkiye Süper Lig maçında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yenmesinde ilk yarıda attığı golle kahraman oldu ve kariyerindeki en uzun gol katkısı serisine ulaştı. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son sekiz lig maçının her birinde gole katkıda bulunmuş oldu ve bu süreçte sekiz gol ve dört asist kaydetti."