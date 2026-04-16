Arda Güler’in UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih’e attığı gollerle rekorlar kırması, uluslararası basında geniş yer buldu.
Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor: Efsane futbolcular da övdü
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bayern Münih karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi’nde 5 rekor kırarken dünya basınında gündem oldu; performansı “Neuer’in kabusu” olarak yorumlanan milli yıldız, efsane isimlerden de övgü aldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Bayern Münih’e elenen Real Madrid’de milli gururumuz, rövanş maçında iki kez gol atmayı başardı ve kalede de efsanevi kaleci Neuer vardı.
Tam olarak Arda Güler rüzgarı esti. 35. saniyede Manuel Neuer’in hatasını affetmeyen milli yıldız, 29. dakikada frikikten attığı golle ikinci kez ağları havalandırdı.
“NEUER’İN KABUSU, GÜLER’İN ZAFERİ OLDU”
BBC Sport, “Neuer’in kabusu, Güler’in zaferi oldu.” başlığını atarken, “Serbest vuruş iyi bir pozisyondaydı ancak Arda Güler topu barajın üzerinden harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi. Ne güzel bir gol!” değerlendirmesinde bulundu.
Reuters ise“Nefes kesen beş golün atıldığı ilk yarının sadece 35 saniyesinde Real Madrid golü buldu. 21 yaşındaki Güler, 29. dakikada serbest vuruştan Manuel Neuer’in üzerinden topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.” ifadelerini kullandı.
Yahoo Sports da Neuer’in maçın başındaki hatasının Güler’in golünü getirdiğini vurgularken, milli futbolcunun attığı serbest vuruş golüyle toplam skoru tekrar dengelediğini aktardı.
GOAL, “Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı.” ifadelerini kullanarak Güler’in, Alessandro Del Piero’nun rekorunu geride bıraktığını yazdı.
Bild de Real Madrid’in tur umutlarını uzun süre canlı tutan ismin Arda Güler olduğunu ve genç oyuncunun takımını iki kez öne geçirdiğini belirtti.
EFSANE İSİMLERDEN ÖVGÜ
Steve McManaman milli yıldızın, Luka Modrić’in yerine geçebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve genç oyuncuya duyulan güvenin altını çizdi.
Steven Gerrard ise “Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçireceği en iyi yarım saati yaşadı. İki muhteşem gol attı, ikincisi birincisinden bile daha iyiydi.” dedi.
Son olarak Henry, "Harika çocuk Arda Güler! Bu gece başka bir seviyede oynadı. Hele o frikik golü. İnanılmaz sakindi. Vizyoner ve kaliteli bir şekilde oyunu yönetti. Arda Güler hak ettiği övgüyü alamıyor. Yeterince takdir edilmiyor bence. Çünkü elit seviyede işler yapıyor." dedi.