e-Devlet üzerinden erişilen "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranlarında yapılan güncellemeyle, işten çıkış nedenlerini belirten "işten çıkış kodları" artık sistemden kaldırıldı.

HİZMET DÖKÜMÜNDEN SİLİNDİ

Uzun süredir çalışma hayatının en çok tartışılan konularından biri olan işten çıkış kodları, yeni düzenlemeyle birlikte hizmet dökümü ekranlarından tamamen çıkarıldı. Daha önce çalışanlar, işten ayrılış nedenlerini (istifa, emeklilik, işten çıkarma veya tartışmalı 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' gibi durumları) bu döküm üzerinden görebiliyordu.

Yapılan değişiklikle birlikte geçmişe dönük tüm kodlar da dahil olmak üzere, hizmet dökümü sayfasında bu bilgiler artık yer almıyor.

GEREKÇE: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Söz konusu değişikliğin, çalışanların kişisel verilerinin korunması ve yeni iş başvurularında eski işten ayrılış nedenlerinin yarattığı dezavantajların önlenmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Özellikle işe alım süreçlerinde işverenlerin adaylardan istediği hizmet dökümünde yer alan çıkış kodları, kimi zaman çalışanlar aleyhine bir "etiket" haline dönüşebiliyordu.

"AHLAK VE İYİ NİYET" KODU TARTIŞMALARI

Sistemden kaldırılan kodlar arasında en dikkat çekeni, kamuoyunda "Kod 29" olarak bilinen ve daha sonra detaylandırılan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" maddesiydi.

Danıştay'ın bu konudaki emsal kararı ve sosyal güvenlikte yapılan bu teknik hamle ile çalışanların iş geçmişindeki bu verilerin sadece kurum kayıtlarında kalması, kamuya açık dökümlerde paylaşılmaması hedefleniyor.

Yeni dönemde çalışanlar e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini sorguladıklarında işe giriş ve çıkış tarihlerini, çalışma gün sayılarını ve prim ödemelerini görmeye devam edecek; ancak işten ayrılış gerekçesini temsil eden kod hanesi dökümde bulunmayacak.