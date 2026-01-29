Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de 485 diri fay segmentinin bulunduğunu söylerken, perde duvar kullanımında çok yakın zamanda tebliğ yayımlayarak 5 kolay uygulanabilir maddeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

ZORUNLU HALE GELİYOR

AFAD koordinasyonunda, AB tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından yönetilen "Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi"nin açılışı, kentteki otelde yapıldı.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, yaptığı açıklamalarda en ön plana çıkan açıklaması ise ‘perde duvar’ açıklaması oldu. Tatar, “Artık binaların bina oturma alanının belli bir oranına kadar perde duvar kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Dolayısıyla perde duvarı kullandığımızda binalarımız, yüzde 99'luk bir hassasiyetle yıkılmayacak” ifadelerini kullandı.

PERDE DUVAR NEDİR?

Yapıya etkiyen deprem, rüzgar gibi yanal yükleri karşılayan; döşeme, kiriş ve binanın ağırlığından dolayı meydana gelen yükleri zemine aktaran yapı elemanına perde duvar olarak adlandırılır. Üzerine fazla yük binen ve kullanılacak taşıyıcı elemanın çok kalın olması istenmeyen noktalarda perde duvarlar kullanılır. Bu ise yapının rijitliğini sağlayarak deprem ve rüzgar gibi yatay yükler altında daha güvenli bir yapı oluşturur.