Tulum çaldı, start verildi: Rize'nin 'Formulaz' festivali renkli görüntülere sahne oldu

Üç araba biz iç içe geçtik, bir geçemedik, bir şeyler oldu ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Daha önce sadece televizyondan görüyorduk, hiç yapmamıştık. Çok zevkli. Çok eğlenceli, gördüğümden daha eğlenceliydi. Yine geleceğim artık, bu sefer arabalar birbirine girmeden kazanacağım.