Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına almaya devam ediyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi durumunda gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Reklam Kurulu, geçen yıl reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uyguladı.

Kurul, geçen yıl 27 bin 787 dosyayı inceledi. 1620 dosya esastan karar bağlanırken, 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi. Dosyaların 974'ü hakkında durdurma cezası, 7'si hakkında tedbiren durdurma kararı ve 111 dosya hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Geçen yıl ilgililer hakkında toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.