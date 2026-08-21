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Piyasaların yakından takip ettiği öncü makroekonomik göstergelerden biri olan Tüketici Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçları belli oldu. TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi verilerinden hesaplanan endeks, yaz aylarının son dönemecinde sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

TEMMUZ AYINA GÖRE YÜZDE 1'LİK İVMELENME

Temmuz ayında 89,8 seviyesinde bulunan tüketici güveni, ağustos ayında yüzde 1,0 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte ağustos ayı endeks değeri 90,8 olarak kayıtlara geçti. Mart ayından bu yana endeks yukarı doğru ivmeleniyor.

Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında kalmaya devam etmesi, tüketicinin genel ekonomik duruma ilişkin kötümser algısının sürdüğüne işaret ediyor.