Tüketicilerin şikayet listesi şaşırttı: En çok şikayet edilen ürün ayakkabı

Bankalar ve Operatörler de şikayet edildi.

Finans sektöründe habersiz para çekimleri, kredi kartı aidatları ve işlem ücretleri öne çıkarken, iletişim sektöründe ise hizmet kalitesi ve faturalandırma sorunları dikkat çekiyor.

Şikâyet verilerine göre:

Özel bankalar hakkında 149 binden fazla şikâyet oluşturuldu.

GSM operatörleri hakkında 146 bini aşkın başvuru yapıldı.

İnternet servis sağlayıcıları ise bağlantı ve hizmet kalitesi nedeniyle en çok şikâyet edilen alanlardan biri oldu.

Araştırma raporu, tüketici başvurularındaki yükselişin sürdüğünü de ortaya koydu.

2020 yılında yaklaşık 594 bin olan Tüketici Hakem Heyeti başvuruları, 2025 yılında 755 bin seviyesine ulaştı.