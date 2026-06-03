Türkiye’de tüketicilerin en fazla şikâyet ettiği ürün grubu ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu.
E-ticaret sektörü 400 bini aşan şikâyet sayısıyla tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı.
Tüketicilerin şikayet listesi şaşırttı: En çok şikayet edilen ürün ayakkabı
Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ürün açıklandı. Listede ayakkabı ilk sırada yer alırken e-ticaret, finans ve iletişim sektörleri de yer aldı.
Türkiye’de tüketicilerin en fazla şikâyet ettiği ürün grubu ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu.
Tüketici Hakem Heyeti başvurularının yüzde 64’ü ayıplı mal ve ayıplı hizmet kaynaklı gerçekleşti.
Kredi kartı üyelik ücretleri, mobil hat abonelikleri ve internet hizmetleri en çok uyuşmazlık yaşanan alanlar arasında yer aldı.
Dijitalkarakol'un haberine göre, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı 755 bin seviyesine vardı.
Türkiye’de tüketicilerin hangi ürün ve hizmetlerden en fazla şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Kamu kurumları, düzenleyici kuruluşlar ve tüketici platformlarından derlenen veriler, şikâyetlerin özellikle e-ticaret, finans, iletişim ve ayıplı ürünler etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.
Hazırlanan kapsamlı araştırma raporuna göre, tüketici uyuşmazlıklarının büyük bölümü satın alınan ürün veya hizmetin vaat edildiği şekilde sunulmamasından kaynaklanıyor.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 36’sı ayıplı mal, yüzde 28’i ise ayıplı hizmet nedeniyle gerçekleşti.
Başka bir ifadeyle her 100 başvurunun yaklaşık 64’ü, satın alınan ürün veya hizmetin tüketicinin beklentilerini karşılamaması nedeniyle yapıldı.
Bu tablo, tüketicilerin en büyük sorununun yalnızca fiyat artışları olmadığını, satın alınan ürün veya hizmetin kalitesiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor.
AYAKKABI ZİRVEDE
Ürün bazında yapılan değerlendirmede ayakkabı uzun yıllardır olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan yaklaşık 100 bin başvuru doğrudan ayakkabı ürünleriyle ilgiliydi.
Ayakkabıyı sırasıyla şu ürünler takip etti:
Kıyafet ve tekstil ürünleri
Cep telefonları
Mobilyalar
Kredi kartı üyelik ücretleri
İnternet abonelikleri
izledi.
Uzmanların paylaştığı bilgilere göre, özellikle tekstil ve ayakkabı sektöründe tüketicilerin kalite beklentisi ile satın aldıkları ürünlerin gerçek durumu arasında büyük bir uçurum bulunuyor.
Şikâyet sitelerindeki veriler de bu olumsuz tabloyu açıkça gözler önüne seriyor. Öyle ki, 2024 yılında e-ticaret sektörü 400 binden fazla şikâyet alarak tüm kategoriler arasında zirveye yerleşti.
Tüketicilerin en sık karşılaştığı sorunlar şöyle sıralandı:
Siparişin habersiz iptal edilmesi
Ürünün farklı fiyatla yeniden satışa sunulması
Görselle uyuşmayan ürün gönderilmesi
Geç teslimat
İade süreçlerinde yaşanan sorunlar
Araştırma sonuçları, internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan memnuniyetsizliklerin önemli bölümünün daha sonra resmi başvurulara dönüştüğünü gösteriyor.
Bankalar ve Operatörler de şikayet edildi.
Finans sektöründe habersiz para çekimleri, kredi kartı aidatları ve işlem ücretleri öne çıkarken, iletişim sektöründe ise hizmet kalitesi ve faturalandırma sorunları dikkat çekiyor.
Şikâyet verilerine göre:
Özel bankalar hakkında 149 binden fazla şikâyet oluşturuldu.
GSM operatörleri hakkında 146 bini aşkın başvuru yapıldı.
İnternet servis sağlayıcıları ise bağlantı ve hizmet kalitesi nedeniyle en çok şikâyet edilen alanlardan biri oldu.
Araştırma raporu, tüketici başvurularındaki yükselişin sürdüğünü de ortaya koydu.
2020 yılında yaklaşık 594 bin olan Tüketici Hakem Heyeti başvuruları, 2025 yılında 755 bin seviyesine ulaştı.
Bu artışın arkasında:
E-ticaret hacmindeki büyüme,
Dijital aboneliklerin yaygınlaşması,
Aidat ve ücret uyuşmazlıkları,
Artan tüketici farkındalığı
gibi nedenlerin bulunduğu değerlendiriliyor.
Tüketici Lehine Kararlar Yüzde 50 Seviyesinde
Rapora göre 2025’in ilk yarısında Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlanan uyuşmazlıkların yaklaşık yarısı tüketici lehine sonuçlandı.
Bu durum, hak arama yollarına başvuran tüketicilerin önemli bir bölümünün haklı bulunduğunu gösterirken, aynı zamanda işletmeler açısından da hizmet kalitesinin geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
Uzmanların görüşü ne?
Yapılan araştırmanın genel sonuçlarına göre, Türkiye'deki tüketicilerin karşılaştığı esas sorun tek bir ürünle sınırlı kalmıyor.
Müşteri mağduriyetlerinin temelini; defolu mal ve yetersiz hizmetler, zorlayıcı iade prosedürleri, abonelik bedelleri, kargo/teslimat aksaklıkları ve hizmet standartlarının düşüklüğü gibi ortak problemler oluşturuyor.
Bu durumun önüne geçebilmek için veri şeffaflığının sağlanması, tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması ve firmaların gelen şikâyetleri sıradan bir müşteri hizmetleri konusu olarak değil, bir kalite göstergesi olarak ele alması gerektiği önemle belirtiliyor.