Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda yayımlanan verilere göre; mahkemedeki davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre değişiklik gösterirken, en uzun süren dava türü "Tapu İptali Ve Tescil" oldu.