Yeniçağ Gazetesi
02 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor

Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor

Tüketici Mahkemesi Hukuk Mahkemesi bünyesinde en çok karşılaşılan 10 dava türünün ortalama bitirilme süreleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 1

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda yayımlanan verilere göre; mahkemedeki davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre değişiklik gösterirken, en uzun süren dava türü "Tapu İptali Ve Tescil" oldu.

1 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 2

Açıklanan istatistiklerde zirvede yer alan Tapu İptali Ve Tescil davalarının sonuçlanması ortalama 226 gün sürüyor.

2 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 3

Bunu sırasıyla şu dava türleri takip ediyor: Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 219 gün.

3 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 4

Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 205 gün.

4 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 5

İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 202 gün

5 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 6

EN KISA SÜREDE SONUÇLANAN DAVA AÇIKLANDI
Listenin son sıralarında ise vatandaşların daha hızlı sonuç alabildiği dava türleri yer alıyor.

6 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 7

Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davalar, ortalama 144 gün ile en kısa sürede karara bağlanan dava türü olarak dikkat çekiyor.

7 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 8

Diğer dava türlerinin ortalama sonuçlanma süreleri ise şu şekilde paylaşıldı: Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali: 188 gün. İtirazın İptali: 181 gün.

8 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 9

Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan): 179 gün.

Tazminat: 166 gün.

9 10
Tüketici Mahkemesi dava sürelerini kamuoyuyla paylaştı: Bu dava aylarca sürüyor - Resim: 10

Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan): 163 gün


Yetkililer, paylaşılan bu sürelerin mahkemelerin iş yükü ve davaların niteliğine göre ortalama süreleri yansıttığını belirtti.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro