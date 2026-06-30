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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Raporda en çok dikkat çeken detay; 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısında yaşanan artışa rağmen manşet işsizlik oranının değişmemesi ve geniş tanımlı işsizliği ifade eden "atıl işgücü" oranındaki sert yükseliş oldu.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 883 BİNE ULAŞTI

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında işsiz ordusuna 9 bin kişi daha eklendi. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 883 bin kişiye yükselirken, işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldı.

Oran erkeklerde yüzde 7,0 olarak ölçülürken, kadınlarda bu rakam yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ (GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK) TIRMANIŞTA

Raporun en çarpıcı verilerinden biri ise geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen "atıl işgücü" oranında yaşandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamından oluşan bu oran, bir önceki aya göre 0,9 puanlık sert bir artışla yüzde 31,0'e fırladı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

GENÇLERİN VE KADINLARIN İSTİHDAM SINAVI DEVAM EDİYOR

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik sorunu derinleşmeye devam ediyor. Genç işsizlik oranı Mayıs ayında 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e çıktı. Bu kategoride de cinsiyetler arası uçurum dikkat çekti: Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,2 iken, genç kadınlarda bu oran tam iki katına çıkarak yüzde 21,8 oldu.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIM RAKAMLARI

Manşet işsizlik oranının sabit kalmasının temel nedeni, işgücüne katılım ve istihdam edilenlerin sayısındaki artış oldu. Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,5 oldu (Erkeklerde yüzde 66,1, Kadınlarda yüzde 31,4).

İşgücü piyasasına dahil olanların sayısı 293 bin kişi artışla 35 milyon 345 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 52,8'i buldu (Erkeklerde yüzde 71,0, Kadınlarda yüzde 35,0).

İstihdamda olup işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,2 saat artışla 42,4 saat olarak kaydedildi.