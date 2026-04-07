DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye’deki ekonomik tablonun vahametini, halkın en mütevazı yemeği olan "menemen" üzerinden çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. TÜİK verilerinin sokaktaki gerçeği yansıtmadığını savunan Şahin, iktidarın ekonomi yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"MENEMEN SOFRASI 70 LİRADAN 260 LİRAYA ÇIKTI"

Ekonomik krizin derinliğini anlamak için süslü grafiklere ihtiyaç olmadığını belirten Şahin, hayat pahalılığını mutfaktaki somut maliyetlerle özetledi. 4 kişilik bir ailenin en temel öğünü olan menemenin bir yıl içindeki değişimini şu sözlerle aktardı:

"2023 yılında yumurtası, yağı ve ekmeğiyle yaklaşık 70 liraya kurulan o mütevazı sofra, bugün 260 liraya dayandı. Menemeni pişirdiğiniz ocağın doğalgaz zamlarını da eklediğinizde, karşımıza çıkan tablo mutfaktaki yangının kalıcı bir çöküşe dönüştüğünün en somut ispatıdır."

DOMATES VE BİBERDE "FİYAT ŞOKU"

Market raflarındaki güncel etiketleri tek tek sıralayan Şahin, temel gıda maddelerine ulaşmanın artık bir "hesap kitap meselesi" haline geldiğini vurguladı. 2023 ve 2026 yılları arasındaki fiyat uçurumunu şu verilerle paylaştı: