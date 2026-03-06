8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala Türkiye İstatistik Kurumu kadınlar ile ilgili acı verileri paylaştı.

Kadınların eşit haklara sahip olma mücadelesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerinin uluslararası simgesi olan günde TÜİK paylaştığı verilerle kadınların yaşam hakkından nasıl mahrum kaldığı gözler önüne serildi.

KADINLARDA İSTİHDAM AYRIMCILIĞI

Kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Kadınlarda yüzde 49,98 çıkarken erkekler yüzde 50,02 kaydedildi.

Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu ortaya çıktı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranının yüzde 49,5 olduğu belirtildi. Bu oran kadınlarda yüzde 32,5, erkeklerde ise yüzde 66,9 oldu.

ANNELER İŞ HAYATINDA YER ALAMIYOR

2024 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26,9, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 90,9 çıkması dikkat çekti. Bu noktada annelerin iş hayatında pek yer alamadığı görüldü.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 30,1

Yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 23,6 olurken kadınların eğitimde yer alamadığı görüldü. Ortalama eğitim süresi kadınlarda 8,8 yıl olarak belirtildi. Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 26,0 olarak belirlendi.

En acı veri ise 2025 yılında yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan kadınların oranı yüzde 30,1 oldu.

KADINLAR EN FAZLA PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarına göre yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalmış kadınların %28,2'sinin psikolojik şiddete, %18,3'ünün ekonomik şiddete, %12,8'inin fiziksel şiddete, %10,9'unun ısrarlı takibe, %8,3'ünün dijital şiddete ve %5,4'ünün cinsel şiddete uğradığı ortaya çıktı.

Tamamlanan eğitim seviyesi ve şiddet türüne göre şiddete maruz kalmış kadınların oranı incelendiğinde, eğitim seviyesi yükseldikçe ekonomik şiddet azalırken ısrarlı takip ve dijital şiddetin arttığı görüldü.

Ekonomik şiddet, bir okul bitirmeyen kadınlar için %31,8 iken yükseköğretim mezunlarında %8,9 oldu. Israrlı takip ise yükseköğretim mezunu kadınlar için %16,1 iken bir okul bitirmeyen kadınlar için %5,3 oldu. Dijital şiddet, yükseköğretim mezunu kadınlar için %13,4 iken bir okul bitirmeyen kadınlar için %2,2 oldu.