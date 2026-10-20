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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini paylaştı. Eylül ayında aylık bazda yüzde 2,82, yıllık bazda yüzde 33,64 yükseliş kaydetti.

Geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış kaydetti.

Sanayi sektöründe yer alan madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,35, imalatta yüzde 33,45 olarak yıllık artış oldu.

Ana sanayide ise ra mallarda yüzde 32,87, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82, enerjide yüzde 130,31, sermaye mallarında yüzde 20,66 yükseliş yıllıkta görüldü.