TÜİK Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)’nin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artığını açıklarken, üretime göre; cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre %41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olduğu belirtildi. TÜİK'in bu verisi Türkiye ekonomisinin büyüdüğün gösteriyor.

Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 40 dolar olarak kaydedildi.

SEKTÖR BAZLI BÜYÜME

2025 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,0 artış gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

GSYH 2025 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılında yüzde 4,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı ise yüzde 54,4 oldu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 5,2 artış kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış yaşadı.

Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılında yüzde 0,3 azalırken ithalatı yüzde 4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 azalırken ithalatı yüzde 3,8 oldu.

İşgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,4 artış yaşadı. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,9 artmıştı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2025 yılında yüzde 36,9 oldu.