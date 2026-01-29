Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı veriye göre geçtiğimiz ay 8,5 olarak açıklanan işsizlik oranı bu ay 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında işsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edilirken, Aralık ayında erkeklerde yüzde 6,3 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak aktarıldı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geldi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 seviyesine geldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 18,2 olarak belirtildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 43,1 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saat oldu.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 28,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 olarak açıklandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak belirtildi.