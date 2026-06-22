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Endeks yılın başına göre yüzde 17,30 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 31,96 olarak gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinde de yükseliş dikkat çekti. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar yıllık bazda yüzde 47,70 artarken, imalat sanayinde bu oran yüzde 33,93 oldu.

Ana sanayi gruplarında ise en dikkat çekici artış enerji tarafında görüldü. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 104,38 yükselerek öne çıkarken; ara mallarında yüzde 31,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00 ve sermaye mallarında yüzde 23,68 artış kaydedildi.

Aylık verilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,30, imalat sanayinde yüzde 1,65 artış görüldü. Ana gruplarda ara malları yüzde 3,48, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,49, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,20 ve sermaye malları yüzde 1,62 artış gösterdi.

Buna karşın enerji grubunda aylık bazda yüzde 6,23’lük düşüş dikkat çekti.

Genel tablo, dış piyasaya yönelik üretici fiyatlarında artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koyarken, enerji kalemindeki sert yıllık yükseliş ve aylık geri çekilme birlikte değerlendirildiğinde fiyat dinamiklerine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Bu hareketlilik kalıcı bir trendin işareti mi, yoksa geçici dalgalanma mı? Önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler bu sorunun yanıtını netleştirecek.