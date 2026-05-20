Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) ve Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan son verilere göre hem tarımda maliyetler hem de ihracat odaklı üretici fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam etti.

Tarımda Maliyet Artışı %34’ü Aştı

Tarım-GFE, 2026 yılı mart ayında:

Aylık bazda %3,89,

Yılbaşına göre %11,25,

Yıllık bazda %34,26,

12 aylık ortalamalara göre %33,01 arttı.

Endeks mart ayında 950,32 seviyesine yükseldi.

ALT KALEMLERDE:

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler %35,82,

Tarımsal yatırıma katkı sağlayan kalemler %25,17 artış gösterdi.

Gübre Fiyatları Zirvede

Tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu.

Yıllık artış: %48,33

Aylık artış: %9,69

Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam ediyor.

YD-ÜFE NİSAN’DA %35,07 YÜKSELDİ

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2026 yılı nisan ayında:

Aylık bazda %4,16,

Yılbaşına göre %15,33,

Yıllık bazda %35,07,

12 aylık ortalamalara göre %31,24 artış gösterdi.

Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti.

Enerji Fiyatları İhracatçı Üzerinde Baskı Kuruyor

Sanayi sektörleri incelendiğinde:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %46,81

İmalat sanayi: %34,87 artış

Ana sanayi gruplarında ise en dikkat çekici artış enerji kaleminde yaşandı:

Enerji: %125,66 (yıllık)

Aylık enerji artışı: %14,96

Enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ihracat maliyetlerini artıran en önemli unsur olarak öne çıktı.

İMALAT SANAYİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Aylık bazda:

İmalat sanayi %4,27 artarken,

Madencilik sektörü %2,19 geriledi

Diğer ana gruplarda da genel olarak artış eğilimi devam etti.

GENEL DEĞERLENDİRME

TÜİK verileri, Türkiye ekonomisinde hem üretim maliyetleri hem de ihracat fiyatları tarafında enflasyonist baskının sürdüğünü ortaya koydu. Tarımda gübre, sanayide ise enerji kalemleri maliyet artışlarının ana sürükleyicisi olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu eğilimin önümüzdeki dönemde hem gıda fiyatları hem de ihracat rekabeti üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.