Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 85,5 olan endeks, Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu.

ENDEKS DEĞERLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tüketici güven endeksinin 0 ile 200 arasındaki değer aralığında; 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu simgeliyor. Mayıs ayında gerçekleşen 85,8'lik değer, genel tabloda kötümserlik bölgesinde kalınsa da iyimser bir yükselişin söz konusu olduğunu gösteriyor.