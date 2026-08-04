Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “2025 yılı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri” raporu, korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Söz konusu rapora göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2025 yılında, 2024 yılına göre yüzde 0,4 oranında azalarak 609 bin 959 olarak gerçekleşti.

Bu olaylarda, çocukların 267 bin 794’ü mağdur olarak, 196 bin 308’i suça sürüklenme sebebiyle, 92 bin 301’i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 554’ü kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 28 bin 251’i kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751’i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi ya da getirildi.

YÜZDE 41,6’SI YARALAMA OLAYINA KARIŞTI!

Suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine getirilen çocukların yüzde 41,6’sının yaralama olayına karıştığı belirlendi. Çocukların yüzde 14,7’sine hırsızlık, %9,7’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %5,1’ine ise tehdit suçları isnat edildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE GETİRİLEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 43,9’U MAĞDUR!

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9’unu ise mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9’unun suç mağduru, yüzde 16,1’ini ise takibi gereken olay mağduru çocuklar olduğu açıklandı.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun yüzde 59,2'si yaralama, yüzde 10,3’ü cinsel suçlar, yüzde 8,5’i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5,0’ı tehdit, yüzde 17,0’ı ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

BİR SONRAKİ RAPOR 2027’DE YAYINLANACAK!

TÜİK tarafından, bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin 2027 yılının ağustos ayında yayımlanacağı bildirildi.