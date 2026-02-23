Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında güven endeksinin inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttığını, hizmet sektöründe aynı kaldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemi için mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya kıyasla değişmeden 113,8 değerini korurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerine yükseldi. Ancak inşaat sektörü, güven endeksinde yüzde 2,1'lik bir düşüş yaşadı ve 83,9 değerine geriledi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki güven endeksinin sabit kalması, sektördeki genel istikrarı işaret ederken, perakende ticaret sektöründeki artış ise tüketici güveninin ve harcama iştahının arttığını gösteriyor. Özellikle perakende ticaret sektörü, ticaretin canlanmasına yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

Diğer taraftan, inşaat sektöründeki güven endeksindeki azalma, sektördeki belirsizliklerin ve finansman zorluklarının etkisiyle ilgili bir göstergedir. İnşaat sektörü, yüksek maliyetler ve azalan talep nedeniyle olumsuz bir döneme girmiş gibi görünüyor.

TÜİK’in açıklamaları, sektör bazında genel bir ekonomik iyileşme işareti verirken, inşaat sektöründeki düşüşün dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, ekonomi ve sektörel dinamiklerin nasıl şekillendiği hakkında önemli ipuçları sunuyor.