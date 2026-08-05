Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, internet kullanan bireylerin oranı yüzde 92,3 oldu.

TÜİK, 2026 yılı "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" verilerini açıkladı. Buna göre, internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında yüzde 90,9 iken 2026 yılında yüzde 92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda yüzde 89,9 olarak gözlendi.

E-DEVLET HİZMETLERİNİ KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 76

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76,0 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 82,7 iken kadınlarda yüzde 69,4 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 93,0 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 65,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERME ORANI YÜZDE 60

Bireylerin internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2025 yılında yüzde 55,7 iken 2026 yılında yüzde 60,0 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda yüzde 56,6 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 48,3’ünün son 3 ay içinde (2026 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Bu oranın erkekler için yüzde 22,4, kadınlar için yüzde 23,5 olduğu görüldü.

YÜZDE 90 WHATSAPP KULLANDI

Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla yüzde 90,0 ile WhatsApp, yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 92,5 ile WhatsApp, yüzde 80,1 ile YouTube ve yüzde 71,9 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 87,6 ile WhatsApp, yüzde 75,0 ile YouTube ve yüzde 70,2 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

YÜZDE 62 İNTERNET BAĞLANTILI TV KULLANDI

İnternet kullanan bireylerin kullandıkları internete bağlı sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla yüzde 62,0 ile internet bağlantılı TV, yüzde 18,6 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri ve yüzde 16,7 ile akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, İnternet bağlantılı aksesuarlar, internet bağlantılı giysi veya ayakkabılar olduğu gözlendi.

Son 3 ay içinde İnternet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla yüzde 89,3 ile fiyat, yüzde 74,7 ile donanım özellikleri, yüzde 69,9 ile cihazın enerji verimliliği, yüzde 69,5 ile marka, tasarım veya boyut olduğu görüldü.