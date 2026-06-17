Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayı Hizmet üretim endeksi verilerini paylaştı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hizmet endeksi yüzde 2,2 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,8 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 8,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,6 azalış kaydetti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,6 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı.