Yatırım araçlarının aylık, dönemlik ve yıllık bazda sergilediği performanslar, üretici ve tüketici fiyat endeksleri hesaba katılarak netleşti. TÜİK'in Mayıs 2026 raporu, özellikle son aylarda döviz ve altın bacağında yaşanan baskılanmanın ve yüksek faiz politikasının yatırımcı üzerindeki reel etkilerini acı bir şekilde tescilledi.

MAYIS AYININ ŞAMPİYONU MEVDUAT FAİZİ OLDU

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında aylık bazda en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Mevduat faizi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi de Yİ-ÜFE ile bakıldığında yüzde 0,31, TÜFE bazında ise yüzde 1,34 oranında reel getiriyle ayı artıda kapatmayı başardı.

GÖZDE YATIRIM ARACI ALTIN VE DÖVİZ MAYISTA RESMEN ÇAKILDI

Merkez bankalarının hamleleri ve jeopolitik dalgalanmalarla sarsılan külçe altın, Mayıs ayında yatırımcısına en ağır darbeyi vuran araç oldu. TÜİK'in enflasyon hesaplamalarına göre mayısta finansal araçların kayıp tablosu şöyle şekillendi:

"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Mayıs ayında Euro yüzde 1,23, Amerikan Doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE bazlı hesaplamada ise Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranında kayıp yaşattı."

3 AYLIKTA DA ALTIN VURDU, 6 AYLIKTA BORSA COŞTU

Üç aylık dönemsel değerlendirmeye bakıldığında da mevduat faizinin liderliği sürerken, altındaki çöküşün boyutu daha net görüldü. Mevduat faizi 3 aylıkta TÜFE'ye göre yüzde 1,01 reel kazanç sağlarken; külçe altın Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 14,86, TÜFE'ye göre ise yüzde 14,53 oranıyla yatırımcısını adeta iflasın eşiğine getirerek en çok kaybettiren araç oldu.

Buna karşılık, orta vadeli 6 aylık süreçte ise borsa rüzgarı esti. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,67 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. 6 aylık süreçte en büyük darbeyi ise TÜFE bazında yüzde 8,68 kayıpla Amerikan Doları vurdu.

YILLIK MARATONDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ: KÜLÇE ALTIN YİNE LİDER!

Kısa vadeli aylık ve 3 aylık çöküşlere rağmen, uzun vadeli yıllık değerlendirmede usta yatırımcıların adresi yine değişmedi. Yıllık maratonda külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,68 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak zirveye oturdu.

Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi yüzde 0,05 oranında reel kazanç sağlarken; parayı dövize gömenler büyük bir hüsran yaşadı. Euro yıllıkta yüzde 8,52 kaybettirirken, Amerikan Doları yüzde 11,70'lik reel kayıpla yılın en çok zarar ettiren finansal aracı oldu.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.