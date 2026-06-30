Kaynak: ANKA

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı.

Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,23 artış kaydederken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 24,34 artış oldu. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,37, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,52 artış kaydetti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YIILIK YÜZDE 41,27 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 38,63 artış oldu. Endekste, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 42,60, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 36,18 artış meydana geldi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 4,27 artış oldu. Endekste, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,80, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 6,73 artış oldu.