Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 109,0 seviyesine geriledi. Hizmet sektöründeki bu düşüş, sektörde temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret etti.TÜİK güven endekslerinde dikkat çeken tablo: Hizmet ve inşaat geriledi, perakende yükseldi - Resim : 1Perakende ticaret sektörü ise pozitif ayrıştı. Güven endeksi bu alanda yüzde 0,8 artarak 112,5 değerine yükseldi. Söz konusu artış, iç talepteki canlılığın perakende sektörüne yansıdığı şeklinde yorumlandı.

İnşaat sektöründe ise zayıf görünüm devam etti. Güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1,7 azalarak 82,1 seviyesine düştü. Bu gerileme, sektördeki maliyet baskıları ve talep koşullarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü gösterdi.

