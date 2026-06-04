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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet üretici maliyetlerini paylaştı. Veriler, vatandaşın doğrudan cebini yakan konaklama, yiyecek, ulaştırma ve gayrimenkul gibi ana sektörlerdeki fiyat artışlarının üretici boyutunda da kontrolden çıktığını kanıtladı.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA ALEV ALDI

H-ÜFE nisan ayı verilerinde hem yıllık hem de aylık bazda zam şampiyonu ulaştırma ve depolama hizmetleri oldu. Akaryakıt zamları, otoban-köprü ücretleri ve yüksek yedek parça maliyetleri altında ezilen ulaştırma sektöründe fiyatlar yıllık yüzde 38,46 yükseldi. Sektör, nisan ayında bir önceki aya göre de yüzde 4,45 artış kaydederek zam hızını kesmediğini gösterdi.

Yılın ilk 4 ayındaki birikimli (kümülatif) maliyet artışı ise şimdiden yüzde 18,17 seviyesine ulaşarak tehlikeli bir eşiği aştı. On iki aylık ortalamalara göre yükseliş ise yüzde 35,43 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖR SEKTÖR ZAM HARİTASI: KONAKLAMA VE YEMEK DE YARIŞTA!

Üretici katmanında yaşanan maliyet artışları sadece ulaşımla sınırlı kalmadı. Yaz sezonu öncesinde otellerde ve lokantalarda fiyatların neden el yaktığı TÜİK listesiyle tescillenmiş oldu.

Nisan ayı itibarıyla hizmet kollarında yaşanan yıllık maliyet patlaması şu şekilde:

Ulaştırma ve Depolama: Yüzde 38,46

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: Yüzde 34,04

İdari ve Destek Hizmetleri: Yüzde 32,44

Konaklama ve Yiyecek (Gıda/Otel): Yüzde 31,79

Gayrimenkul Hizmetleri (Kira/Emlak): Yüzde 31,78

Bilgi ve İletişim Hizmetleri: Yüzde 29,91

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Nisan 2026 Değişim Matrisi:

Genel H-ÜFE Aylık Artış : %3,23

Genel H-ÜFE Yıllık Artış : %34,62

Yılbaşından İtibaren Artış : %18,17

KORKUTAN DETAY:

Üretici fiyatlarındaki bu sert yükselişler, önümüzdeki aylarda doğrudan tüketiciye (TÜFE) yansıyacak. Özellikle ulaştırma ve gıda/konaklama kalemlerindeki nisan ayı sıçraması, yaz aylarının zam fırtınasıyla geçeceğini belgeliyor.