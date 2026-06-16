Alt kalemlere bakıldığında, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yıllık yüzde 7,6 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi de yüzde 3,3 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,4 artarak dikkat çekti.

TÜİK duyurdu: Ticaret satış hacmi nisanda sınırlı arttı, perakende güçlü seyrini sürdürdü - Resim : 1

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Nisan ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 0,6 artış kaydetti.

TÜİK duyurdu: Ticaret satış hacmi nisanda sınırlı arttı, perakende güçlü seyrini sürdürdü - Resim : 2

Buna karşılık, toptan ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 3,7 azalırken, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

TÜİK duyurdu: Ticaret satış hacmi nisanda sınırlı arttı, perakende güçlü seyrini sürdürdü - Resim : 3

Veriler, yıllık bazda sınırlı artışa rağmen ticaret hacminde aylık daralma yaşandığını, perakende sektörünün ise yıllık bazda güçlü performansını sürdürdüğünü ortaya koydu.

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