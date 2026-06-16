Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Alt kalemlere bakıldığında, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yıllık yüzde 7,6 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi de yüzde 3,3 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,4 artarak dikkat çekti.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Nisan ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Buna karşılık, toptan ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 3,7 azalırken, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

Veriler, yıllık bazda sınırlı artışa rağmen ticaret hacminde aylık daralma yaşandığını, perakende sektörünün ise yıllık bazda güçlü performansını sürdürdüğünü ortaya koydu.