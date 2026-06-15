Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye genelinde sanayi üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,0 oranında artış göstererek istikrarlı büyüme ivmesini sürdürdü.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ İMALAT SANAYİSİ OLDU

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık performansları incelendiğinde, büyümedeki en büyük payın imalat sanayisinden geldiği görüldü. İmalat sanayisi sektörü endeksi nisan ayında yıllık bazda yüzde 6,8 artış kaydederken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 1,8 oranında yükseliş yaşandı. Üretimdeki bu pozitif seyre karşılık, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında bir daralma gerçekleşti.

AYLIK PERFORMANSTA DA POZİTİF SEYİR SÜRÜYOR

Sanayi üretimindeki aylık değişimler değerlendirildiğinde ise enerji grubundaki düşüşe rağmen imalat ve madencilik sektörlerinin katkısıyla genel tabloda artış eğiliminin korunduğu izlendi. Nisan ayında bir önceki aya kıyasla imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 oranında belirgin bir yükseliş gösterirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi de yüzde 0,8 oranında arttı. Öte yandan, mart ayına göre elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 2,8'lik bir düşüş kaydedildi.