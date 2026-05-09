Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın ekonomi politikalarına yaylım ateşi açtı. Sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulunan Uysal, vitrin değişikliğinin mutfaktaki yangını söndürmeyeceğini vurguladı.

“SORUN BAŞKANI DEĞİŞTİRMEKLE ÇÖZÜLMEZ"

TÜİK Başkanı’nın görevden alınmasına tepki gösteren Uysal, iktidara doğrudan seslenerek, *"TÜİK Başkanı'nı değiştireceğinize, enflasyonu hortlatan politikalarınızı değiştirin" çağrısında bulundu. Verilerle oynamanın veya yönetici değiştirmenin hayat pahalılığını bitirmeyeceğini savunan DP Lideri, sorunun kaynağının sistemik olduğunu ifade etti.

"BU BİR MÜCADELE DEĞİL, YOKSULLAŞTIRMA PROGRAMIDIR"

AK Parti’nin yürüttüğü "Enflasyonla Mücadele Programı"nı hedef tahtasına koyan Gültekin Uysal, bu modelin toplumun geniş kesimlerini sefalete sürüklediğini iddia etti. Programın bedelini yerli üreticinin ve işçinin ödediğini belirten Uysal, şu sert ifadeleri kullandı:

“AKP'nin milyonları yoksullaştırma programı olan 'Enflasyonla Mücadele Programı’' milli sanayiinin rekabet gücünü kaybetmesine, 100 binlerin işini kaybetmesine ve binlerce işletmenin iflas etmesine/kapanmasına sebep oldu ve dahası olacaktır."