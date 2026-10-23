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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı beyin göçü verileri, eğitimli gençlerin rotasını gözler önüne serdi. Özellikle tam burslu vakıf üniversitesi öğrencileri ile moleküler biyoloji, bilişim ve mühendislik mezunlarının hızla yurt dışına yöneldiği görülürken, gidenlerin ilk tercihi açık ara Almanya oldu.

2025 YILINDA 2,2 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin nitelikli iş gücünün yurt dışı eğilimini ortaya koyan yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Veriler, üniversite mezunları arasındaki beyin göçü oranının 2025 yılında artış ivmesini sürdürdüğünü gösterdi. 2025 yılında geçen yıla göre 2,2 artış kaydetti. Cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde yüzde 2,7, kadınlarda ise yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

GÖÇÜN BAŞKENTİ İSTANBUL OLDU

Nitelikli göçün en yoğun yaşandığı şehirlerin başında İstanbul geldi. Yüzde 4'lük oranla zirvede yer alan megakenti sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. Beyin göçünün en düşük seyrettiği iller ise Siirt (yüzde 0,2), Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis olarak sıralandı.

TAM BURSLU OKUYANLAR ÜLKEDE KALMIYOR

Üniversite türlerine göre yapılan analiz, vakıf üniversitelerindeki göç eğiliminin devlet üniversitelerine kıyasla çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Devlet üniversitesi mezunlarında yüzde 1,9 olan göç oranı, vakıf üniversitelerinde yüzde 4,4'e ulaştı. En çarpıcı veri ise başarı oranlarıyla dikkat çeken tam burslu öğrencilerde görüldü. Tam burslu vakıf üniversitesi mezunlarının yüzde 8,6’sının Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi.

BİLİŞİMCİLER VE GENETİKÇİLER İLK SIRADA

Eğitim alanları bazında en yüksek beyin göçü yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşandı. Bu alanı yüzde 4,8 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 3 ile doğa bilimleri ve istatistik izledi.

Lisans programları özelinde bakıldığında ise zirveye yüzde 13,1'lik oranla moleküler biyoloji ve genetik bölümü oturdu. İşletme mühendisliği (yüzde 13), matematik mühendisliği (yüzde 11), elektronik mühendisliği (yüzde 10,9) ve fizik mühendisliği (yüzde 10,2) en çok göç veren diğer bölümler oldu. Yabancı dille eğitim veren bölümler arasında ise en yüksek göç oranı (yüzde 10,5) Fransızca eğitim alanlarda saptandı.

ROTANIN ZİRVESİNDE ALMANYA VAR

Türkiye'den ayrılan lisans mezunlarının en çok tercih ettiği ülkeler listesinde Almanya yüzde 22'lik payla açık ara birinci sıraya yerleşti. Almanya'yı sırasıyla ABD (yüzde 16,9), Birleşik Krallık (yüzde 10,5), Hollanda ve Kanada izledi.

Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'ya göç edenlerin büyük çoğunluğunu bilgisayar mühendisleri oluştururken; ABD'yi elektrik-elektronik mühendisleri, Kanada'yı ise işletme mezunları tercih etti.