TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2022'den itibaren Kurum Başkanı olarak görev yapan Çetinkaya, görevini 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanan Arabacı'ya devretti.

Kurumda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi vererek, Arabacı'ya başarılar diledi.

Arabacı ise Çetinkaya'ya Kuruma yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti, yeni dönemde de kurumun hedef ve vizyonu doğrultusunda, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tören, çiçek takdimi ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.