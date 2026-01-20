Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in açıklanan TÜİK verilerine ilişkin "Allah belanızı versin, akaryakıt zamlarını nereye sakladınız?" sözleri, mahkemelik olmuştu. TÜİK Çilesiz'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı ancak davayı kaybetti. Mahkeme 45 bin liralık dava masrafını TÜİK'in ödemesine hükmetti. Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan cra takibi başlattı.

"BAŞKANIN MAKAM ARACINA EL KOYABİLİRİZ"

Avukat Gündoğan, ödemenin yapılmaması halinde haciz yoluna gidileceğini belirterek, "TÜİK'in kamu hizmetinde fiilen kullanılmayan mallarını haczedebiliyoruz. Bu nedenle ödeme olmazsa başkanın makam aracına veya makam koltuğuna haciz koyabiliriz" dedi.