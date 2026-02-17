TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

Motor hacmi tarafında ise tasarruf ve vergi avantajı belirleyici oldu. Yeni trafiğe çıkan otomobillerin %34,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu. Bu eğilim, tüketicilerin ekonomik kullanım ve düşük maliyet odaklı tercihler yaptığını ortaya koydu.