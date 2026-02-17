Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
İstanbul 13°
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026’nın ilk ayında toplam 144 bin 620 araç trafiğe kaydedildi. Bu araçların büyük bölümünü %56,1 ile otomobiller oluştururken en çok tercih edilen renkte belli oldu.

Hande Karacan
Haberi Paylaş
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

Toplam araç kaydı bir önceki aya göre %41,7 oranında düşüş gösterdi. Bu gerilemenin, yıl sonu kampanyalarının sona ermesiyle ortaya çıkan dönemsel bir yavaşlamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

1 7
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MODELLER BENZİNLİYİ GERİDE BIRAKTI

Ocak ayında kaydı yapılan 81 bin 108 otomobil içinde en dikkat çekici değişim yakıt tercihlerinde yaşandı. Otomobillerin %28,6’sı hibrit, %18,9’u ise tam elektrikli modellerden oluştu. Böylece çevreci araçların toplam payı %47,5’e yükselerek %42,8 seviyesinde kalan benzinli araçları geçti.

2 7
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

Dizel otomobillerin oranı ise %9,4’e kadar gerileyerek tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine indi. Bu tablo, Türkiye’de tüketicilerin yönünü hızla elektrikli ve hibrit teknolojilere çevirdiğini gösteriyor.

3 7
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

RENAULT LİDER, TOGG VE BYD YÜKSELİŞTE

Marka bazında bakıldığında Renault %15,9’luk pazar payıyla zirvedeki yerini korudu. Onu %8,6 ile Toyota ve %7,8 ile Peugeot takip etti.

4 7
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

Türkiye’nin yerli otomobili Togg %5,6’lık payla listede güçlü bir konum elde ederken, özellikle elektrikli segmentte hızlı büyüme kaydeden Çin merkezli BYD %4,6’ya ulaştı.

Premium segmentte ise Mercedes-Benz ve BMW markalarının toplam payı %3,5 seviyesinde gerçekleşti.

5 7
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

GRİ RENK VE KÜÇÜK MOTOR TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Renk tercihinde gri, %41,3 ile açık ara liderliğini sürdürdü. Beyaz ise %27,5, mavi %10,2, siyah %10,1, yeşil %5,7, kırmızı %2,9, %1,4'ü kahverengi, %0,4'ü turuncu ve %0,2'si sarı renkleri yer aldı.

6 7
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim

Motor hacmi tarafında ise tasarruf ve vergi avantajı belirleyici oldu. Yeni trafiğe çıkan otomobillerin %34,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu. Bu eğilim, tüketicilerin ekonomik kullanım ve düşük maliyet odaklı tercihler yaptığını ortaya koydu.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
