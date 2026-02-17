Toplam araç kaydı bir önceki aya göre %41,7 oranında düşüş gösterdi. Bu gerilemenin, yıl sonu kampanyalarının sona ermesiyle ortaya çıkan dönemsel bir yavaşlamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin otomobil tercihinde 'yeşil' devrim
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026’nın ilk ayında toplam 144 bin 620 araç trafiğe kaydedildi. Bu araçların büyük bölümünü %56,1 ile otomobiller oluştururken en çok tercih edilen renkte belli oldu.Derleyen: Hande Karacan
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MODELLER BENZİNLİYİ GERİDE BIRAKTI
Ocak ayında kaydı yapılan 81 bin 108 otomobil içinde en dikkat çekici değişim yakıt tercihlerinde yaşandı. Otomobillerin %28,6’sı hibrit, %18,9’u ise tam elektrikli modellerden oluştu. Böylece çevreci araçların toplam payı %47,5’e yükselerek %42,8 seviyesinde kalan benzinli araçları geçti.
Dizel otomobillerin oranı ise %9,4’e kadar gerileyerek tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine indi. Bu tablo, Türkiye’de tüketicilerin yönünü hızla elektrikli ve hibrit teknolojilere çevirdiğini gösteriyor.
RENAULT LİDER, TOGG VE BYD YÜKSELİŞTE
Marka bazında bakıldığında Renault %15,9’luk pazar payıyla zirvedeki yerini korudu. Onu %8,6 ile Toyota ve %7,8 ile Peugeot takip etti.
Türkiye’nin yerli otomobili Togg %5,6’lık payla listede güçlü bir konum elde ederken, özellikle elektrikli segmentte hızlı büyüme kaydeden Çin merkezli BYD %4,6’ya ulaştı.
Premium segmentte ise Mercedes-Benz ve BMW markalarının toplam payı %3,5 seviyesinde gerçekleşti.
GRİ RENK VE KÜÇÜK MOTOR TERCİHİ DEVAM EDİYOR
Renk tercihinde gri, %41,3 ile açık ara liderliğini sürdürdü. Beyaz ise %27,5, mavi %10,2, siyah %10,1, yeşil %5,7, kırmızı %2,9, %1,4'ü kahverengi, %0,4'ü turuncu ve %0,2'si sarı renkleri yer aldı.
Motor hacmi tarafında ise tasarruf ve vergi avantajı belirleyici oldu. Yeni trafiğe çıkan otomobillerin %34,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu. Bu eğilim, tüketicilerin ekonomik kullanım ve düşük maliyet odaklı tercihler yaptığını ortaya koydu.