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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, mayısta 85,8 seviyesindeyken haziranda yüzde 2,5 artarak 87,9’a çıktı.

Alt kalemlere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta 69,2 iken haziranda 72,3’e yükseldi. Bu kalemde aylık artış oranı yüzde 4,5 oldu.

Gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 87,9’dan 89,5’e çıkarken, genel ekonomik durum beklentisi 81,4’ten 83,9’a yükseldi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks ise 104,5’ten 105,9’a çıkarak artışını sürdürdü.

Öte yandan, tüketici güven endeksinin 0-200 aralığında değer aldığı ve 100’ün altındaki seviyelerin kötümser durumu işaret ettiği dikkate alındığında, haziran ayındaki yükselişe rağmen genel görünümde temkinli bir tablo öne çıkıyor.

Bir sonraki veri seti ise 23 Temmuz 2026’da açıklanacak.