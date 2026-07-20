Tarım-GFE, mayısta yıl sonuna göre yüzde 18,01, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,20 yükseldi.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatlarında sert artış - Resim : 1

ANA GRUPLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ana harcama grupları incelendiğinde:

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 0,35,
Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,04 artış kaydetti.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatlarında sert artış - Resim : 2
Yıllık bazda ise:

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 39,29,
Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler yüzde 21,52 arttı.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatlarında sert artış - Resim : 3

GÜBRE FİYATLARI ZİRVEDE

Alt gruplar arasında yıllık bazda en yüksek artış:

Yüzde 63,56 ile gübre ve toprak geliştiriciler kaleminde gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatlarında sert artış - Resim : 4
ENERJİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Aylık bazda en dikkat çeken değişim ise enerji ve yağlayıcılar grubunda görüldü. Bu grupta fiyatlar mayıs ayında yüzde 4,39 geriledi.

Açıklanan veriler, tarımsal üretim maliyetlerinde özellikle gübre kaynaklı baskının sürdüğünü ortaya koyarken, enerji tarafındaki sınırlı düşüş dikkat çekti.

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