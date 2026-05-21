Tahıl üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak yaklaşık 41,6 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Buğday üretiminin yüzde 26,7 artışla 22,8 milyon tona, arpa üretiminin ise yüzde 50 artışla 9 milyon tona çıkması öngörülüyor. Çavdar ve yulaf üretiminde de artış beklenirken, mısır üretiminin yüzde 5,9 azalarak 8 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

BAKLİYAT VE SANAYİ ÜRÜNLERİ

Kuru baklagillerde nohut 510 bin ton, kuru fasulye 210 bin ton ve kırmızı mercimek 385 bin ton seviyesinde öngörülüyor. Patates üretiminin yüzde 3,1 azalışla 6,2 milyon tona düşmesi beklenirken, soya üretiminde yüzde 12,7’lik düşüş dikkat çekiyor. Ayçiçeği üretiminin ise yüzde 16,2 artarak 2,3 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şeker pancarında da yüzde 5,8 artışla 22 milyon tonluk üretim bekleniyor.

SEBZEDE DENGELİ SEYİR

Sebze üretiminin 2026 yılında önemli bir değişim göstermeyerek 33,3 milyon ton seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Hıyar, sarımsak ve kapya biber üretiminde artış beklenirken; domates, karpuz ve kuru soğanda düşüş tahmin ediliyor.

MEYVEDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Meyve üretiminde ise güçlü bir yükseliş öngörülüyor. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretiminin yüzde 57,8 artarak yaklaşık 31 milyon tona ulaşması bekleniyor. Elma, şeftali, nektarin, kiraz ve üzüm üretiminde yüksek oranlı artışlar dikkat çekerken, turunçgillerde de önemli yükselişler öngörülüyor. Fındık, ceviz ve Antep fıstığında da ciddi artış bekleniyor.

Öte yandan muz üretiminin yüzde 1,3 azalacağı, zeytin üretiminin ise yüzde 55,7 artacağı tahmin ediliyor.

İlk tahminlere göre 2026 yılında toplam üretimin; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 31 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veriler, tarım sektöründe 2026 yılında güçlü bir üretim artışına işaret ediyor.