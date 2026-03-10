

TÜİK’in kapsamlı Ordu analizi, kentin sadece demografik değil, sosyal ve ekonomik alışkanlıklarının da değiştiğini kanıtlıyor. Özellikle aile kurma aşamasındaki değişimler ve ekonomik yatırımlardaki yeni trendler dikkat çekiyor.

EVLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR, BOŞANMA ORANLARI STABİL

Ordu’da aile yapısı modern bir dönüşüm içerisinde. 2025 yılı öngörülerine göre kentte kaba evlenme hızı binde 5,99 olarak gerçekleşirken, kaba boşanma hızı binde 1,36 ile bölge ortalamasına yakın bir seyir izliyor. Ancak en çarpıcı veri evlenme yaşında görülüyor: Ordu’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,4’e, kadınlarda ise 26,1’e yükselmiş durumda. Bu durum, gençlerin ekonomik nedenler veya eğitim süreciyle evlilik planlarını ileri bir tarihe ertelediğini gösteriyor.

TARIMSAL GÜÇ: HİZMET SEKTÖRÜNÜN ARKASINDAKİ DEV

Ordu’nun da içinde bulunduğu TR90 bölgesinde istihdamın %37,1 gibi büyük bir oranı halen tarım sektöründe. Her ne kadar hizmet sektörü %45,6 ile lider olsa da, tarım Ordu ekonomisinin omurgası olmayı sürdürüyor. Sanayi sektörü ise %17,3’lük pay ile bu iki sektörü takip ediyor.

DOĞUM VE BEBEK SAĞLIĞINDA SON DURUM

Kentin geleceğine dair bir diğer gösterge olan doğum oranlarında ise hafif bir düşüş var. 2022’de binde 9,3 olan kaba doğum hızı, 2024’te binde 8,3’e geriledi. Sevindirici bir gelişme olarak, bebek ölüm hızı 2023'teki binde 10,1 seviyesinden 2024'te binde 5,9'a kadar düşerek sağlık hizmetlerindeki kalite artışına işaret etti.

NÜFUS DÜŞÜYOR

TÜİK’in Şubat 2026 raporuna göre Ordu, TR90 bölgesi (Doğu Karadeniz) içerisinde demografik ve ekonomik bir dönüşümden geçiyor. 2023 yılında 776 bin olan il nüfusu, 2024’te 771 bine, 2025’te ise 768 bine gerileyerek kademeli bir düşüş seyri izledi.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ VE EĞİTİM PROFİLİ

2024 verilerine göre Ordu, 24,3 bin kişi göç alırken 29,9 bin kişi göç verdi; bu da kentin 5,6 bin kişilik bir net göç kaybı yaşadığını gösteriyor. Dikkat çekici bir diğer veri ise göç edenlerin eğitim düzeyi: Ordu’nun hem aldığı hem de verdiği göçte en büyük payı "lise ve dengi okul" mezunları oluşturuyor. Kentin 6 yaş ve üzeri nüfusunda okuryazarlık oranı ise %97,0 ile Türkiye ortalamasına paralel seyrediyor.

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAMDA POZİTİF SİNYALLER

Bölge genelinde (TR90) işsizlik oranı %7,8 iken, Ordu özelinde bu oran 2024 yılında %8,7 olarak gerçekleşti. Kentteki istihdam oranı %51,1, işgücüne katılma oranı ise %56,0 seviyelerinde. Bölge istihdamının %45,6’sı hizmet sektöründe yoğunlaşırken, tarım sektörü %37,1 ile hala güçlü bir ağırlığa sahip.

AİLE YAPISI VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ

Ordu’da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2025 yılı itibarıyla 3,00 kişi olarak kaydedildi. Sağlık alanında ise Ordu'da bir hekim başına 563 kişi düşerken, sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı 257 olarak belirlendi. 2024 yılı ölüm nedenleri incelendiğinde, %38,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer alıyor.

KATEGORİ VERİ / DEĞER NOTLAR

Nüfus (2025) 768.000 Kişi 2023'ten bu yana düşüşte

Net Göç (2024) -5,6 Bin Kişi Göç veren il statüsünde

İşsizlik Oranı %8,7 TR90 bölge ortalamasına yakın

Hane halkı Büyüklüğü 3,00 Kişi Aile yapısı küçülüyor

Okuryazarlık %97,0 (6+ yaş nüfus)

Temel İstihdam Hizmet (%45,6) - Tarım (%37,1)TR90 Bölge Geneli

İlk Evlenme Yaşı (2025) Erkek: 28,4 / Kadın: 26,1 Yaş sınırı yukarı tırmanıyor

Kaba Evlenme Hızı Binde 5,99 Bölge ortalamasına yakın

Kaba Boşanma Hızı Binde 1,36 Stabil seyrediyor

Bebek Ölüm Hızı (2024) Binde 5,9 Ciddi bir iyileşme var

İstihdam Dağılımı (TR90) Tarım: %37,1 / Hizmet: %45,6 Tarım ağırlığını koruyor

Kaba Doğum Hızı (2024) Binde 8,3 2022'ye göre düşüşte