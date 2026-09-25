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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22 bin 113 girişim faaliyet gösterdi. Sektörün faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar TL, üretim değeri ise 4 trilyon 610 milyar TL olarak gerçekleşti.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Revizyon 2.1'e göre derlenen verilere göre girişimlerin 273'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, 74'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, 21 bin 766'sı ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yer aldı.

KATMA DEĞERİN YÜZDE 80'İ FİNANSAL HİZMETLERDEN

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 80'i finansal hizmet faaliyetlerinde oluştu.

Katma değerin yüzde 11,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinden, yüzde 8,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden geldi.

Üretim değerinin yüzde 74,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 17,3'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 7,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 70,9, üretim değeri ise yüzde 61,2 arttı.

KATMA DEĞER VE ÜRETİMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Faktör maliyetiyle katma değer, bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 69,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 89,7 arttı.

Üretim değerinde ise finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 62,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 57,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 56,5 artış kaydedildi.

SEKTÖRDE ÇALIŞAN SAYISI 360 BİN 745 OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2025 yılında 360 bin 745'e yükseldi.

Toplam istihdamın yüzde 65,9'unu finansal hizmet faaliyetlerinde çalışanlar oluşturdu. Çalışanların yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 26,4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yer aldı.

PERSONEL MALİYETİ 712 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Mali aracı kuruluşların 2025 yılındaki personel maliyeti 712 milyar 175 milyon TL olarak gerçekleşti.

Personel maliyetinin yüzde 77'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 13,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Personel maliyetinin yüzde 84,8'ini maaş ve ücretler, yüzde 15,2'sini ise sosyal güvenlik masrafları oluşturdu.

ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN YÜZDE 49,8'İ KADIN

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 174 bin 949, erkek personel sayısı ise 176 bin 328 oldu.

Buna göre ücretli kadın çalışanların oranı yüzde 49,8, erkek çalışanların oranı ise yüzde 50,2 olarak kaydedildi.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 157,5 MİLYAR TL OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri 157 milyar 495 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerinde oldu.

Bu pay sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 7,0, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.