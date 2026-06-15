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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nisan ayı verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı artışını sürdürdü. Geçen yılın aynı ayında 15 milyon 662 bin 751 olan çalışan sayısı, bu yıl nisanda yüzde 2 yükselerek 15 milyon 968 bin 711 kişiye ulaştı.

SEKTÖREL DAĞILIMDA FARKLI YÖNLER

Sektörler bazında incelendiğinde, sanayi tarafında daralma dikkat çekti. Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı.

Buna karşılık inşaat ve hizmet sektörlerinde artış kaydedildi. İnşaat sektöründe çalışan sayısı yüzde 6,8 artarken, ticaret-hizmet sektöründe bu artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

AYLIK BAZDA DA YÜKSELİŞ VAR

Veriler, istihdamdaki artışın aylık bazda da devam ettiğini gösterdi. Nisan ayında toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artış yaşandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Hem yıllık hem de aylık veriler, en güçlü artışın inşaat sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum, sektördeki hareketliliğin istihdama olumlu yansıdığını gösterirken, hizmet sektörünün de büyümeyi desteklemeye devam ettiği görüldü.