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Söz konusu taşıtların dağılımında otomobil yüzde 47,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 37,2 ile motosiklet ve yüzde 11 ile kamyonet takip etti. Traktör yüzde 1,7, kamyon yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,5, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 oranında pay aldı.

AYLIK VE YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. En yüksek düşüş yüzde 38,3 ile özel amaçlı taşıtlarda görülürken, minibüs yüzde 27,2, kamyon ve otobüs yüzde 23,9, traktör yüzde 21,6, kamyonet yüzde 16,8, motosiklet yüzde 15,2 ve otomobil yüzde 7,4 oranında geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise toplam taşıt kaydı yüzde 24,1 azaldı. Bu dönemde en büyük düşüş yüzde 50,9 ile traktörde yaşanırken, minibüs yüzde 42,4, motosiklet yüzde 37, kamyon yüzde 22,6 ve otomobil yüzde 12,9 oranında azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,3 MİLYONU GEÇTİ

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 361 bin 85’e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,8’ini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,4, kamyonetlerin yüzde 14,5, traktörlerin yüzde 6,8 oldu.

752 BİNİN ÜZERİNDE TAŞIT DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında 752 bin 150 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 66,9 ile ilk sırada yer alırken, kamyonet yüzde 14,5, motosiklet yüzde 11,6 oranında pay aldı.

OTOMOBİLDE LİDER MARKA RENAULT

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75 bin 851 otomobilin yüzde 16,4’ü Renault markalı oldu. Volkswagen yüzde 10,3 ile ikinci sırada yer alırken, Hyundai yüzde 7,5, Toyota yüzde 6,7 ve Peugeot yüzde 5,7 oranında pay aldı. Yerli marka TOGG’un payı ise yüzde 5,2 olarak kaydedildi.

5 AYLIK DÖNEMDE 767 BİN TAŞIT KAYDI YAPILDI

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999’a geriledi. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artarak 22 bin 837 oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı net 745 bin 162 adet arttı.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk 5 ayında trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 otomobilin yüzde 40,7’si benzinli, yüzde 32,2’si hibrit, yüzde 18,4’ü elektrikli olarak kayıtlara geçti. Dizel otomobillerin payı yüzde 7,8’de kalırken, LPG’li araçlar yüzde 0,9 oranında yer aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK GRİ OLDU

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerde gri renk yüzde 41,9 ile ilk sırada yer aldı. Beyaz yüzde 25,6, siyah yüzde 11,6 ve mavi yüzde 9,9 oranında tercih edildi.

Veriler, hem aylık hem de yıllık bazda taşıt kayıtlarında düşüş yaşandığını, buna karşın toplam araç sayısının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.