Verilere göre, inşaat üretimi Kasım ayında 2024 yılın kasım ayına göre yüzde 22,3 oranında artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, en yüksek artış bina inşaatında gerçekleşti. Bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 23,4 yükselirken, bina dışı yapıların inşaatı endeksi yüzde 16,7 artış kaydetti. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 22,5 oranında artış gösterdi.

AYLIK VERİLERDE DÜŞÜŞ

Aylık veriler incelendiğinde, inşaat üretiminde sınırlı bir azalış yaşandığı görüldü. Kasım ayında toplam inşaat üretimi, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında geriledi.

Alt sektörler değerlendirildiğinde, bina inşaatı endeksi yüzde 0,3, bina dışı yapıların inşaatı endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydederken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 oranında düşüş gösterdi.

BİR SONRAKİ VERİ

TÜİK, inşaat sektörüne ilişkin bir sonraki veri bülteninin 16 Şubat 2026 tarihinde açıklanacağını bildirdi.