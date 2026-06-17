Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artış kaydetti.

TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi nisanda yükseldi, yıllık artış yüzde 2,1 - Resim : 1

Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi aynı kalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 2,7 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi, nisanda aylık bazda da yüzde 0,7 yükseldi.

TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi nisanda yükseldi, yıllık artış yüzde 2,1 - Resim : 2

Aylık verilere göre, bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,5 azalış kaydetti.

TÜİK, Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi arttıTÜİK, Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi arttıEkonomi
TÜİK duyurdu: Ticaret satış hacmi nisanda sınırlı arttı, perakende güçlü seyrini sürdürdüTÜİK duyurdu: Ticaret satış hacmi nisanda sınırlı arttı, perakende güçlü seyrini sürdürdüEkonomi