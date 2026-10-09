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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri verilerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanelerin nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olarak kayıtlara geçti.

Tüketilen enerji kaynakları arasında aslan payını yüzde 52,1 ile doğal gaz aldı. Doğal gazı sırasıyla şu kaynaklar takip etti:

Elektrik: Yüzde 19,3

Katı Biyokütle: Yüzde 13,3

ENERJİ FATURASININ ANA SEBEBİ: ALAN ISITMA

Hanelerdeki toplam enerji kullanımının alan bazlı dağılımı incelendiğinde, bütçenin en çok konutların ısınmasına gittiği görüldü. Isınmayı aydınlatma ve ev aletleri izledi:

Alan ısıtma: Yüzde 62,0

Aydınlatma ve elektrikli ev aletleri: Yüzde 16,0

Su ısıtma: Yüzde 12,7

Pişirme: Yüzde 8,2

Alan soğutma ve diğer: Yüzde 1,0

DOĞAL GAZIN YÜZDE 74'Ü ISINMAK İÇİN HARCANDI

Hanelerde en çok tercih edilen enerji türü olan doğal gazın kullanım detaylarında alan ısıtma belirleyici oldu. Evlere giren doğal gazın yüzde 74,2’si alan ısıtma, yüzde 16’sı su ısıtma ve yüzde 9,8’i yemek pişirme amacıyla harcandı.

Isınma amaçlı tüketilen toplam enerjide ise doğal gaz yüzde 62,3 ile ilk sırada yer alırken, doğal gazı yüzde 20 ile katı biyokütle ve yüzde 16,1 ile kömür izledi.

GÜNEŞ ENERJİSİ SU ISITMADA İKİNCİ SIRADA

Rapor, elektrik ve su ısıtma kullanımındaki alışkanlıkları da ortaya koydu:

ELEKTRİK KULLANIMI

Elektrik tüketiminin yüzde 83'ü aydınlatma ve beyaz eşyalar tarafından gerçekleştirildi. Soğutma yüzde 5,3, su ısıtma ise yüzde 4,5 pay aldı.

SU ISITMA

Sıcak su elde etmede doğal gaz yüzde 65,5 ile liderliğini korurken, güneş enerjisi yüzde 20,5’lik payla ikinci en çok kullanılan kaynak oldu.

PİŞİRME

Yemek pişirmede doğal gaz yüzde 62,6 ile ilk sırada yer alırken, petrol ürünleri (tüp gaz vb.) yüzde 20,1 ile ikinci sırada yer buldu.