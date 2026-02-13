30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında 28 bin 75 lira asgari ücretle geçinmek zor. Ancak TÜİK tarafından açıklanan bir veriyle açlıkla boğuşan asgari ücretliler sayısının arttığı gözlemlendi.

ASGARİ ÜCRERTLİ SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı.

Aralık 2024’te 15 milyon 583 bin 773 olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamındaki ücretli çalışan sayısı, Aralık 2025’te yüzde 1,2 artarak 15 milyon 763 bin 671 kişiye geldi.

Aralık ayında yıllık bazda sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı yüzde 3,6’a düşerken, aynı yıl içinde inşaat sektöründe yüzde 7, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,6 artış belirlendi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Aylık bazda incelendiğinde sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 inerken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseliş görüldü