Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 9 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, göreve başlayacak personeller kurum bünyesinde uzman olarak yetiştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı olarak ve sadece sözlü (mülakat) formatında gerçekleştirilecek. İlana dair başvuru süreci ve sınav detayları şu şekilde:

BAŞVURU BİLGİLERİ VE TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2026

Adaylar başvurularını e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, "TÜİK Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya doğrudan Kariyer Kapısı resmi internet sitesi (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden dijital olarak tamamlayacaklar.

SINAV SONUÇLARI VE DUYURULAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, mülakatın gerçekleştirileceği yer ve tarih bilgileriyle birlikte TÜİK’in resmi web sitesindeki duyurular sayfasında (www.tuik.gov.tr/duyurular) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sınav sürecine dair her türlü anlık bilgiye Kariyer Kapısı platformundaki panelleri üzerinden erişebilecekler.

Sınavı başarıyla geçen 9 uzman yardımcısı, Ankara'daki TÜİK merkez teşkilatında görevlendirilecek.