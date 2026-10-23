Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin bitkisel üretim ikinci tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı verileriyle hazırlanan rapora göre, bitkisel üretimde tahıl ve meyve gruplarında ciddi artışlar öngörülürken, sebze üretiminde kısmi bir daralma bekleniyor.

Toplam üretim miktarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 78,6 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi hesaplanıyor.

TAHIL VE BUĞDAYDA ÜRETİM SIÇRAMASI

Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerini barındıran tahıl grubunda, üretimin 2026 yılında yüzde 30,9 artışla 44,8 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Temel tüketim maddesi buğdayda üretimin yüzde 37,9 artışla 24,8 milyon tona, arpada ise yüzde 66,7'lik dev yükselişle 10 milyon tona çıkması bekleniyor. Çavdar ve yulaf üretiminde de artış kaydedilirken, mısır üretiminin yüzde 4,7 düşüşle 8,1 milyon tonda kalacağı tahmin ediliyor.

AYÇİÇEĞİ VE ŞEKER PANCARI GÜLDÜ, PATATES DÜŞTÜ

Yağlı tohumlar ve kök bitkilerde farklı bir tablo ortaya çıktı. Ayçiçeği üretiminin yüzde 21,8 artarak 2,4 milyon tona, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 5,8 artışla 22 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Buna karşılık, soya üretiminde yüzde 14,3, patates üretiminde ise yüzde 3,1'lik (6,2 milyon ton) bir düşüş öngörülüyor. Baklagiller tarafında nohutta 525 bin ton, kırmızı mercimekte ise 368,6 bin ton rekolte bekleniyor.

KURU SOĞAN ÜRETİMİNDE YÜZDE 30'LUK ALARM

2026 yılında toplam sebze üretiminin yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 33 milyon tona gerileyeceği tahmin edildi. Sebze grubundaki en sert düşüş beklentisi ise mutfakların temel ürünü kuru soğanda yaşandı. Kuru soğan rekoltesinin geçen yıla kıyasla yüzde 30,8 azalması bekleniyor. Ayrıca sakız kabak, kıvırcık marul ve taze soğanda da rekolte düşüşü öngörülüyor. Hıyar, havuç, beyaz lahana ve karnabaharda ise üretim artışı bekleniyor.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri grubu yüzde 60,8'lik artış beklentisiyle 2026'nın en parlak tarım kalemi oldu. Zirveyi, üretiminin yüzde 289,7 oranında artması beklenen kiraz aldı. Nektarin (yüzde 114,9), şeftali (yüzde 109,2) ve elmada (yüzde 97,4) büyük üretim patlamaları tahmin ediliyor.

İhracatın önemli kalemlerinden turunçgillerde; portakalda yüzde 76,4, limonda yüzde 65 oranında artış bekleniyor. Sert kabuklu meyvelerde ceviz (yüzde 86,8), fındık (yüzde 62,6) ve Antep fıstığı (yüzde 42,6) üreticisinin yüzünü güldürecek veriler kaydedildi. Türkiye'nin temel değerlerinden zeytinde ise üretimin yüzde 75,5 oranında art artacağı öngörüldü. Meyve grubunda düşüş beklenen tek ürün ise yüzde 2,4 ile muz oldu.