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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait su ürünleri istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri üretimi bir önceki yıla oranla yüzde 11,1'lik güçlü bir artış göstererek 1 milyon 37 bin 19 ton seviyesine ulaştı. Sektördeki üretimin büyük bir kısmını yetiştiricilik faaliyetleri sırtlarken, denizlerdeki avcılık oranlarında da dikkat çeken bir toparlanma kaydedildi.

İşte 2025 yılı su ürünleri raporunun öne çıkan detayları:

ÜRETİMİN DAĞILIMI: ASLAN PAYI YETİŞTİRİCİLİĞİN

Geçtiğimiz yıl elde edilen toplam üretimin yarısından fazlasını su ürünleri çiftlikleri (yetiştiricilik) oluşturdu.

Genel tablodaki paylar şu şekilde şekillendi:

Yetiştiricilik Ürünleri: %60,4

Avcılık (Deniz Balıkları): %33,4

Avcılık (İç Su Ürünleri): %3,1

Avcılık (Diğer Deniz Ürünleri): %3,1

AĞLAR DOLDU TAŞTI

2025 yılında avcılık faaliyetlerinde gözle görülür bir bereket yaşandı. Toplam avcılık üretimi %15,3 artışla 410 bin 428 tona ulaştı. Bu alanda deniz ürünleri avcılığı %17,3 oranında büyüme kaydederken, tatlı su (iç su) avcılığında ise %4,3'lük bir daralma yaşandığı görüldü.

Ağlara takılan 346 bin 366 tonluk deniz balıkları arasında açık ara zirve yine hamsinin oldu:

En Çok Avlanan Balıklar Üretim Miktarı (Ton) Hamsi 245.261 Çaça 28.388 Sardalya 19.667

ÇİFTLİKLERDE İSTİKRARLI BÜYÜME SÜRÜYOR

Son yılların parlayan yıldızı su ürünleri yetiştiriciliğinde büyüme trendi 2025'te de devam etti. Sektör, bir önceki yıla göre %8,6 oranında büyüyerek toplam 626 bin 591 ton üretime imza attı. Yetiştiricilik tesislerinin üretim hacminin büyük bölümü (440 bin 817 ton - %70,4) denizlerde, kalan kısmı (185 bin 774 ton - %29,6) ise iç sularda gerçekleşti.

Yetiştiricilikte Zirveyi Gören Türler: