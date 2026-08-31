Yeniçağ Gazetesi
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Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 18 bin 378 kişiyle gerçekleştirdiği 2025 Suç Mağduriyeti Araştırması, resmi kayıtların gösteremediği çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu: Toplumun yaklaşık üçte biri önümüzdeki bir yıl içinde suça maruz kalmaktan endişe ediyor. İşte Türkiye'nin suç raporu...

Kaynak: Bülten
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Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu - Resim: 1

Kentte yaşamak, korkuyu iki katına çıkarıyor
Susam Bülten tarafından derlenen araştırmaya göre toplumun %29'u sık gittiği yerlerde suça maruz kalacağını düşünüyor. Bu oran yoğun kentlerde %33'e yükselirken, kırsalda %15'e kadar geriliyor. Yani kent hayatı, güvenlik endişesini kırsala göre en az iki kat artırıyor.

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Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu - Resim: 2

En yaygın mağduriyet: Taciz ve dijital suçlar
Son bir yılın en yaygın kişisel suç mağduriyeti %4,6 ile cinsel olmayan taciz oldu. Bilişim suçları %3,5, tüketici dolandırıcılığı ise %2,8 ile onu izledi. Dikkat çekici bir bulgu ise eğitim seviyesi yükseldikçe bu mağduriyetlerin de artması: Yükseköğretim mezunlarında bilişim suçu mağduriyeti %5,4'e, tacizde ise cinsel olmayan taciz %7,2'ye, cinsel taciz %3,2'ye kadar çıkıyor. Uzmanlar bu farkın eğitimin kendisinden çok, dijital araç kullanımı ve farklı sosyal ortamlara maruz kalmayla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

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Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu - Resim: 3

Mağduriyetlerin çoğu resmiyete yansımıyor
Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri bildirim oranlarındaki uçurum. Araç hırsızlıklarının %81'i polise bildirilirken, bu oran tüketici dolandırıcılığında %27'ye, cinsel olmayan tacizde %15'e, cinsel tacizde ise yalnızca %11'e kadar düşüyor. Bu da resmi istatistiklerde görünen taciz vakalarının, gerçekte yaşananın çok küçük bir kısmını yansıttığı anlamına geliyor.

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Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu - Resim: 4

Faillerin yarısı "tanımadık biri"
Saldırı ve yaralanma vakalarının %48'inde fail, mağdurun tanımadığı bir yabancı. Bu oran cinsel olmayan tacizde %62'ye, cinsel tacizde %55'e çıkıyor. Tehdit vakalarında ise tablo farklı: Olayların %53'ünde fail "bilinmiyor" kategorisinde yer alırken, araştırmacılar bu kategorinin aslında mağdurların tanıdığı kişileri de gizlemiş olabileceğine dikkat çekiyor.

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Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu - Resim: 5

Evden hırsızlıkta kayıplar ağırlaşıyor
Çoğu suç türünde maddi kayıp 25 bin TL'nin altında kalırken, evden hırsızlık bu eğilimden ayrışıyor. Vakaların %29'unda kayıp 100 bin TL'yi aşarken, yalnızca %46'sı 25 bin TL'nin altında kalıyor.

Kaynak: Susam Bülten

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