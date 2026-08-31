Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu

En yaygın mağduriyet: Taciz ve dijital suçlar

Son bir yılın en yaygın kişisel suç mağduriyeti %4,6 ile cinsel olmayan taciz oldu. Bilişim suçları %3,5, tüketici dolandırıcılığı ise %2,8 ile onu izledi. Dikkat çekici bir bulgu ise eğitim seviyesi yükseldikçe bu mağduriyetlerin de artması: Yükseköğretim mezunlarında bilişim suçu mağduriyeti %5,4'e, tacizde ise cinsel olmayan taciz %7,2'ye, cinsel taciz %3,2'ye kadar çıkıyor. Uzmanlar bu farkın eğitimin kendisinden çok, dijital araç kullanımı ve farklı sosyal ortamlara maruz kalmayla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.