Kentte yaşamak, korkuyu iki katına çıkarıyor
Susam Bülten tarafından derlenen araştırmaya göre toplumun %29'u sık gittiği yerlerde suça maruz kalacağını düşünüyor. Bu oran yoğun kentlerde %33'e yükselirken, kırsalda %15'e kadar geriliyor. Yani kent hayatı, güvenlik endişesini kırsala göre en az iki kat artırıyor.
Şehirde yaşamak korkuyu 2 katına çıkarıyor: TÜİK'ten çarpıcı suç raporu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 18 bin 378 kişiyle gerçekleştirdiği 2025 Suç Mağduriyeti Araştırması, resmi kayıtların gösteremediği çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu: Toplumun yaklaşık üçte biri önümüzdeki bir yıl içinde suça maruz kalmaktan endişe ediyor. İşte Türkiye'nin suç raporu...Kaynak: Bülten
Kentte yaşamak, korkuyu iki katına çıkarıyor
En yaygın mağduriyet: Taciz ve dijital suçlar
Son bir yılın en yaygın kişisel suç mağduriyeti %4,6 ile cinsel olmayan taciz oldu. Bilişim suçları %3,5, tüketici dolandırıcılığı ise %2,8 ile onu izledi. Dikkat çekici bir bulgu ise eğitim seviyesi yükseldikçe bu mağduriyetlerin de artması: Yükseköğretim mezunlarında bilişim suçu mağduriyeti %5,4'e, tacizde ise cinsel olmayan taciz %7,2'ye, cinsel taciz %3,2'ye kadar çıkıyor. Uzmanlar bu farkın eğitimin kendisinden çok, dijital araç kullanımı ve farklı sosyal ortamlara maruz kalmayla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.
Mağduriyetlerin çoğu resmiyete yansımıyor
Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri bildirim oranlarındaki uçurum. Araç hırsızlıklarının %81'i polise bildirilirken, bu oran tüketici dolandırıcılığında %27'ye, cinsel olmayan tacizde %15'e, cinsel tacizde ise yalnızca %11'e kadar düşüyor. Bu da resmi istatistiklerde görünen taciz vakalarının, gerçekte yaşananın çok küçük bir kısmını yansıttığı anlamına geliyor.
Faillerin yarısı "tanımadık biri"
Saldırı ve yaralanma vakalarının %48'inde fail, mağdurun tanımadığı bir yabancı. Bu oran cinsel olmayan tacizde %62'ye, cinsel tacizde %55'e çıkıyor. Tehdit vakalarında ise tablo farklı: Olayların %53'ünde fail "bilinmiyor" kategorisinde yer alırken, araştırmacılar bu kategorinin aslında mağdurların tanıdığı kişileri de gizlemiş olabileceğine dikkat çekiyor.
Evden hırsızlıkta kayıplar ağırlaşıyor
Çoğu suç türünde maddi kayıp 25 bin TL'nin altında kalırken, evden hırsızlık bu eğilimden ayrışıyor. Vakaların %29'unda kayıp 100 bin TL'yi aşarken, yalnızca %46'sı 25 bin TL'nin altında kalıyor.
Kaynak: Susam Bülten