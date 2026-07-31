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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Yaz Okulları Final Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan koreografi gündem oldu.

Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde sergilenen koreografide Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid ve Recep Tayyip Erdoğan'ın isimleri birlikte yer aldı.

GENÇLERE "BÜYÜK DÜŞÜNÜN" ÇAĞRISI

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere kendilerine güvenmeleri ve hedeflerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

"Şartlar ne olursa olsun kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız" diyen Erdoğan, adalet, vicdan, merhamet ve hikmetten ayrılmamalarını istedi.

"YILDIZLARI HEDEFLEYİN"

Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, "Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegâne ümidinin sizde olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Filistin'e de değinen Erdoğan, "Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın" dedi.